¡Ojo! Empezó la rotación del pico y placa ambiental en Medellín

La medida de prevención adoptada por el Área metropolitana del Valle de Aburrá, se extenderá hasta el próximo 30 de marzo.

Este lunes 18 de febrero empieza a rotar el pico y placa ambiental que extiende de cuatro a seis dígitos la restricción tanto para motos como vehículos particulares y también incluye los días sábados.

La decisión adoptada por el Área Metropolitana, máxima autoridad ambiental del Valle de Aburrá, busca que los niveles de calidad del aire no pasen a estados de alerta y emergencia.

Esto debido a que entre marzo y abril por la transición de temporada de lluvias y las condiciones topográficas del valle, la contaminación atmosférica sufre un impedimento para ser dispersada.

De lunes a viernes la medida para los vehículos particulares y motos de 2 y 4 tiempos se mantiene en los horarios 7:00 a 8:30 a.m. y 17:30 a 19:00 p.m.

Los camiones y volquetas tienen la misma restricción que los carros particulares, sin embargo, si se trata de modelos anteriores o iguales a 2009 y vehículos o motos de modelos anteriores o iguales a 1996, la restricción será en el horario de 5:00 a 08:30 a.m. y de 16:30 a 21:00 p.m. en toda la jurisdicción del Valle de Aburrá.



Pico y placa sábado

Carros, motos de 2t y 4t, camiones y volquetas: La restricción se realizará alternando la rotación para las placas pares (0, 2, 4, 6, 8) un sábado y las impares el sábado siguiente (1, 3, 5, 7, 9), en los horarios de 7:00 a 8:30 a.m. y de 17:30 a 19:00 p.m. comenzando el próximo sábado 23 de febrero con los números impares 1, 3, 5, 7, 9.

En el caso de camiones y volquetas de modelos anteriores o iguales a 2009 y automóviles y motos de modelos anteriores o iguales a 1996, con los mismos dígitos de carros particulares, la restricción será igual que en el horario durante semana.