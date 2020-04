Ojo a los cambios en pico y cédula de Medellín, Bello, Itagüí y Sabaneta

View this post on Instagram

#IMPORTANTE A partir del lunes 13 de abril cambia el #PicoYCédula en Caldas, Antioquia. Te invitamos a conocer tu día de Pico y Cédula. Este día podrás salir de tu casa para abastecer tus provisiones y hacer tus diligencias en los bancos. Pedimos orden y apoyo para cumplir el propósito que hoy nos convoca a todos: proteger la vida y la salud de todos los que habitamos Caldas. #Comparte esta información. #QuédateEnCasa #CaldasNuestroPropósito #MauricioCanoAlcalde