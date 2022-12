¡Ojo rockeros! Guns N’ Roses ofrecerá concierto en Medellín en noviembre

La empresa promotora de eventos Tyroma Eventos confirmó en su página web que la banda estadounidense ofrecerá un concierto en la capital paisa el 23 de noviembre de este año.

Guns N’ Roses llegará a Medellín con su gira Not in this Lifetime Tour, y su show contemplará todos sus grandes éxitos.

Publicidad

Por el momento no se han dado detalles de los valores de las boletas, que serán vendidas por Tu Boleta, ni cuál será el telonero de la legendaria banda.

El regreso más esperado 2016 ¡Guns N' Roses en Colombia! 23 de noviembre Medellín #Medellín #GNRColombia pic.twitter.com/N6jUaSvA0E — Tyrona Eventos (@TyronaEventos) July 13, 2016

El concierto será en el Estadio Atanasio Girardot.

Según el comunicado de Tyroma Eventos:

Publicidad

Será un show que contempla a todos sus éxitos y en el que cubren todas sus etapas, desde los hits del album Appetite for Destruction: Welcome to the Jungle, It’s So Easy, Sweet Child o’ Mine , y Paradise City como en su epoca del Use your Illusion I y II : You Could Be Mine , November Rain, Civil War o Don’t cry. Ambos trabajos estan dentro de los álbumes más vendidos de la historia de la música e íconos de la historia del rock. Himnos que continúan sonando en todo el mundo.

La primera vez que Guns N’ Roses estuvo en Colombia fue en 1992, un 29 de noviembre, en el estadio El Campín.

Publicidad

Aparte de Rose y Slash, la banda hoy está formada por otro de sus fundadores, el bajista Duff McKagan , el tecladista Dizzy Reed, presente desde los años noventeros Use Your Illusion y otros fichajes más recientes, como el guitarrista Richard Fortus y el baterista Frank Ferrer.

Después de la formación del grupo de 1985, Guns N' Roses cautivó al mundo entero con el lanzamiento de su disco en 1987 Appetite for Destruction, el debut en EE.UU mejor vendido de la historia con 30 millones de copias a nivel mundial.

En 1991, el platino siete veces Use Your Illusion I y Use Your Illusion II ocuparon los dos primeros puestos de la lista Billboard Top 200.