ONU pide revisar otras presas construidas a cargo de EPM o sus contratistas

En el informe sobre los hallazgos y recomendaciones de la misión de la ONU sobre la emergencia de Hidroituango, también se pide revisar a mediano plazo otras obras.

Tras el análisis hecho sobre los problemas que se han presentado en el proyecto hidroeléctrico, el informe alertó sobre el riesgo de un posible rompimiento de la presa.

Vea también: Diseño de relleno prioritario no cumple con los estándares: informe de la ONU sobre Hidroituango La preocupación se centra en tres frentes: La estabilidad de la montaña en la que está construida el proyecto. Allí se teme que en algún momento se presente un deslizamiento que cause una ola que termine rebosando la presa. Un desprendimiento de tierra en la zona de los vertederos, que provoque un incremento del nivel de la represa. Y el lleno prioritario que ya que se hizo de forma acelerada presenta filtraciones que deben estar bajo monitoreo para que no se presente un riesgo mayor.

Ante este panorama la ONU en dicho informe plantea las siguientes recomendaciones a mediano plazo:

"Evaluar y auditar cualquier presa que esté siendo (o ha sido) construida por EPM, sus socios y contratistas, a la luz de este evento, para asegurar que los problemas de diseño y ejecución identificados en este caso, no hayan sido reproducidos en otras obras".

También se recomienda elaborar un plan nacional de contingencia en caso de rompimiento de presas, recogiendo todas las lecciones de esta emergencia y a más largo plazo organizar un grupo independiente del Gobierno que cumpla el rol de asesor experto al estado sobre obras de presa.