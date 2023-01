ONU premia a Medellín por ejemplar atención médica a migrantes venezolanos

Esa ciudad se convierte en una de las pocas en atender gratuitamente a esta población. En lo corrido de 2018 han recibido atención médica unos 18 mil.

La capital de Antioquia recibió un importante reconocimiento internacional por el buen servicio médico que le presta a esta población migrante venezolana.

Crister Castillo tiene 26 años, es venezolana y llegó a Medellín hace 8 meses. Treinta días después quedó en embarazo. A pocos días de dar a luz, asegura que su proceso de gestación ha sido el mejor, gracias al Sistema de Salud Pública de Medellín, donde la han atendido de forma gratuita.

“Las ecografías y uno que otros exámenes sí me los hacen, los más necesarios. Pero como tenía embarazo de alto riesgo, me mandaron reposo y me dan mis medicinas”, explicó Crister.

Édgar, por ejemplo, tiene a su esposa en estado de gestación y asegura que desde el primer momento la atención fue inmediata.

“Ubican al doctor que tienen que ubicar, le da su respectivo medicamento y los exámenes, las ecografías, toda clase de medicina, la han atendido muy bien”, manifestó.

La ONU reconoció el trabajo hecho por Metrosalud con la población migrante.