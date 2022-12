Operación Orión: 15 años de una herida que no cicatriza

Decenas de víctimas conmemoran la ejecución de ese operativo en el que murieron 88 personas, 95 desapariciones forzadas y hubo excesos de la Fuerza Pública.

Aferrada a la ladera occidental en una montaña rasgada está la comuna 13 de Medellín, hace 15 años sus vías en laberinto y callejones oscuros fueron el escenario de varios días de zozobra, dice Margarita Restrepo.

“Operación Orión, nunca más”, el pedido de habitantes de la comuna 13... Allí se desarrolló la Operación Orión, un operativo militar entre Policía, Ejército y Fuerza Aérea. Para quienes la ordenaron, el objetivo era acabar con la presencia de milicias guerrilleras que se asentaban en la zona.

“Sagradamente siempre tengo que mirar para allá, a la hora que me levante al baño, yo no dejo de mirar la escombrera, jamás”, cuenta Margarita.

Una mirada permanente sobre esa montaña, donde ella anhela encontrar a su hija Carol Vanessa, aquella que le pidió permiso para salir con dos amigos y nunca regresó.

“Ella tenía 17 años, ya son 15 años que mi hija va a cumplir de desaparecida y esta es la hora que el Estado no nos ha dado respuesta de nada, no hemos tenido la cara de (Álvaro) Uribe (presidente de la época) para que le pida perdón a la comuna 13 y a todos los que ordenaron la operación”, afirma la mujer.

"Entrar las FFMM a la Comuna 13, allí empezó la paz de Medellín":... Luz Elena Galeano busca a su esposo, asegura que fue un crimen de Estado que nunca fue reparado.

“El Estado nos atacó con orden de él, por aire con helicópteros artillados y por tierra con tanquetas. Más o menos 300 cuerpos que están sepultados en las escombreras y hasta el día de hoy no ha sido posible sus exhumaciones por negligencia del propio estado colombiano”, manifiesta Luz Elena, miembro de la agrupación Mujeres Caminando por la Verdad.

Las cifras no son claras, por eso hoy un centenar de personas se reunió para sembrar plantas en honor a las memorias vivientes.