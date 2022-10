Operación Orión, 20 años en busca de reparación: "Perdón, pero no olvido"

El 16 y 17 de octubre de 2002 es una fecha que los colombianos no pueden pasar por alto. La Operación Orión, a cargo de fuerza pública, que buscaba tener el control de la Comuna 13 de Medellín y que tuvo la participación de paramilitares, dejó varias víctimas. Aunque fueron días oscuros, los habitantes de esta zona pasaron la página y desde entonces viven en un proceso de memoria, reconocimiento y perdón.



Justamente esa memoria es la que, durante estas dos décadas colectivas, madres y mujeres han estado conservando a través de la pedagogía.

“Es como darle a conocer a la sociedad y a los jóvenes qué significan estos 20 años de la Operación Orión. Hoy por hoy es como una sanación para uno, porque uno no quiere que le pase a otra sociedad”, dijo Margarita Restrepo, miembro del colectivo de mujeres Caminando Por la Verdad.

Publicidad

“Perdón, pero no olvido”, dicen las víctimas. Y es que según cifras del informe ‘Las huellas invisibles de la guerra del Centro de Memoria Histórica’, la Operación Orión tuvo más de 150 allanamientos, 38 heridos, 1 civil muerto y cientos de desaparecidos.



Entre otras cifras, son 20 años de seguir buscando una reparación que, según los más afectados, aún no llega.

“No ha pasado nada de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. El conflicto armado no solo se vive en los campos, el conflicto armado también se vive en la ciudad. Son 20 años de decir 'operaciones militares en Medellín nunca más'", agregó Alejandra Valvin, otra integrante del colectivo de mujeres Caminando Por la Verdad.

Tras dos décadas de un conflicto armado que le robó la tranquilidad a esta comuna, sus habitantes hoy siguen esperanzados en que las garantías de no repetición por fin lleguen.