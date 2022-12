Ordenan cerrar albergue donde cuidan a 250 animalitos que buscan hogar

Foto cortesía: facebook.com/LosAngelesCentroDeRescateYAdopcionCanina

Una decisión tomada por el inspector de Policía del municipio de Caldas, dispuso que el Centro de Rescate y Adopción Canina Los Ángeles, donde se cuidan a 250 animales, deba retirarse de la vereda La Miel en los próximos 30 días.

La noticia no fue bien tomada por los defensores de los animales en este poblado del Sur del Valle de Aburrá, ya que el albergue es el único sitio del municipio que cuida, sobre todo, a aquellas mascotas que sufrieron por el maltrato del hombre.

La fundadora de Rescate y Adopción Canina es Ángela Reyes. Ella asegura que esta decisión es un atropello contra los animales. Su pelea comenzó hace más de cinco años, cuando familias propietarias cercanas al albergue comenzaron a quejarse.

Según el alcalde de Caldas, Carlos Durán, “este es un problema entre particulares. Es decir, los vecinos del sector se quejan desde hace mucho tiempo porque no pueden dormir por el ruido, les molesta los olores y los perritos se salen del albergue; aseguran también que los caninos molestan en una escuela cercana”.

Ángela Reyes afirma que “yo llevo siete años acá y tengo vecinos que son propietarios. Así que ha sido muy difícil tratar con ellos porque han sido violentos. Nos han amenazado hasta con armas de fuego”.

El inspector de Policía de Caldas resolvió que el albergue no puede funcionar en este lugar toda vez que el Plan Ordenamiento Territorial no lo permite. Entre otras cosas, lo considera comercial:



En la actualidad en el albergue hay 240 caninos, diez felinos, un equino y un caprino.

Ángela Reyes, quien lleva 16 años defendiendo a los animales en Caldas, reconoce que si los planes de los abogados no prosperan, “debo tener un plan B y un plan C, pero es casi imposible pasarme para otro lugar con 250 animalisto. El caso es que no me quiero ir de Caldas porque este es el municipio con mayor índice de violencia contra los animales”.

En promedio, el Centro de Rescate y Adopción Canina Los Ángeles da en adopción a 20 mascotas mensualmente. En diciembre llegan hasta allí hasta 60 familias en busca una compañía animal.

El mantenimiento de este lugar se da gracias a donaciones que llegan de todos los rincones del Valle de Aburrá.

Si desea adoptar una mascota puede llamar al número: 3037226.



