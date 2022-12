Ordenan cierre de cárcel de Antioquia porque está a punto de irse al suelo

Polémica generó en Caldas (Antioquia) el anuncio de su alcalde, Carlos Durán, de cerrar la cárcel municipal porque la estructura está en riesgo de colapsar.

Los familiares de los presos se oponen al traslado.

En iguales condiciones se encuentra la sede administrativa del municipio. Justo debajo de esa estructura está la cárcel municipal.

Según el alcalde, ambas están en riesgo de colapsar y tendrán que ser demolidas.

“Están los 11 muchachos imputados y pues, si la estructura de arriba está en situación difícil, como lo dicen los técnicos del Área Metropolitana, y nos lo aseguran por escrito, pues lo de abajo indudablemente tendrá que hacerse”, explica el mandatario local.

El anuncio del cierre no fue bien recibido. Funcionarios del centro de reclusión aseguran que la estructura no está deteriorada y que desde principio de año no reciben ningún recluso.

Astrid Usma, familiar de un preso, dice que no quieren que “se los lleven para otra parte, ya que somos personas inválidas y muy carentes de recursos para irlos a visitar”.

María Quiroz afirma: “yo tengo mi hijo ahí y no quiero que se lo lleven para bien lejos”.

De acuerdo con la administración municipal, todo el edificio será demolido para construir una nueva sede, lo que significaría que Caldas, municipio de 80 mil habitantes, se quedaría sin centro de reclusión.

“Seriamente estamos pensando en la reconstrucción”, dice el alcalde.

Actualmente, en ese penal hay 20 reclusos, 13 de ellos imputados. Según el alcalde, a través de un convenio interadministrativo, estos serían enviados a la cárcel de Envigado.