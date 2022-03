Otra ciclista fue víctima de acoso en vías de Antioquia: “Me pegó una nalgada que casi me tumba”

La deportista profesional Tatiana Orjuela denunció que fue víctima de un acto abusivo por parte de un motociclista cuando entrenaba entre los municipios de El Carmen de Viboral y Rionegro, oriente de Antioquia.

La ciclista señaló a través de un video que el hombre le pegó una nalgada, que por poco la hace perder el equilibrio, poniendo en riesgo su vida y la de los compañeros con los que entrenaba.

Publicidad

“Cuando un señor que iba en una moto le pareció muy gracioso pegarme una nalgada que casi me tumba de la bicicleta, o sea con qué fin. Yo no sé si no tiene mamá, no tiene hijas, no tiene abuelitas”, manifestó la deportista indignada.

Hay preocupación entre las autoridades y mujeres deportistas que entrenan en vías del oriente antioqueño, pues no es el primer caso de ese tipo que se registra, de hecho, según informó el medio local MiOriente en dos meses y medio se han presentado al menos 10 casos.