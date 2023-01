Otra comuna se calienta en Medellín: cuatro homicidios en 48 horas en Villa Hermosa

El caso más grave es el de dos sicarios que ingresaron a una vivienda y ultimaron a un menor de edad y a un adulto. La situación es evaluada por las autoridades.

En ese caso murieron Robinson de Jesús Zapata Ramírez, de 34 años, y Hernán Molina Uribe, de 17.

“Según información preliminar, las víctimas se encontraban en la residencia de Robinson de Jesús cuando ingresaron dos sujetos armados que les dispararon en múltiples ocasiones y huyeron del lugar sin rumbo conocido”, registra el Informe de para la Seguridad y la Convivencia de la Secretaría de Seguridad.

Ocurrió a las 3:30 p.m. del jueves en el barrio Llanaditas. A ese doble asesinato le antecedió el homicidio de Luis Miguel Ayala Patiño, de 24 años, sucedido 24 horas antes en el barrio Sucre ubicado también en el oriente de la ciudad.

A la racha violenta en esa zona, la comuna 8 (Villa Hermosa) de Medellín, se le suman los asesinatos de Charly Castaño Marulanda, un joven de 22 años que a las 10:00 p.m. caminaba por una calle del barrio Los Mangos cuando fue ultimado por un sicario que iba en motocicleta, y el de Juan Carlos López de 30 años, baleado 90 minutos después en el barrio Villatina, en circunstancias que son desconocidas por las autoridades.

Pero esos no fueron los únicos homicidios cometidos el jueves en la capital antioqueña: Kevin Dannover Callejas Zuluaga, de 24 años, sufrió un fatal atentado a bala en la calle 44 (San Juan) con carrera 81 de La América (Comuna 12).

Con el caso de este hombre del barrio Belencito, la ciudad acumula una preocupante cifra de 22 personas asesinadas en solo 10 días, un incremento de 14 muertes si se compara con el mismo periodo de 2018.

Las autoridades no han hecho un pronunciamiento oficial al respecto.

Algunos medellinenses han mostrado su preocupación por lo sucedido, uno de ellos el periodista Juan Mosquera Restrepo: "Medellín contó 17 asesinatos en los primeros 9 días de este año. No es una estadística, es una tragedia".



