¡Otra tragedia anunciada! Una niña muere ahogada en pozo séptico abandonado

En un séptico, ubicado en patio de una vivienda de la vereda Estación Pita del municipio de Puerto Triunfo, Antioquia, cayó la pequeña Michelle Liliana Atehortúa, de tan solo dos años de edad,

Ocurrió mientras jugaba cerca de donde sus padres trabajaban. Otro menor de 14 años, que intentó salvarla, se encuentra delicado de salud, luego de ingerir de las aguas residuales.

“El niño se tiró, él la sacó, yo la recibí, le sacamos un poco de agua aquí en el suelo, ya la llevamos al kiosko, le acabamos de sacar mucho el agua, le dimos respiración boca a boca, yo la organicé, la llevé al hospital”, relató sobre el accidente Claudia Patricia Ciro Soto, tía de la menor fallecida.

Según la presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC), ya habían notificado al municipio sobre el mal estado de los pozos.

“Porque yo tengo cartas escritas, donde (se ve que) mandé a que me hicieran el favor y me arreglaran estos pozos sépticos y esta es la hora y no han solucionado nada”, dijo Gloria Emilce Echeverry, presidenta de la JAC.

El secretario de planeación municipal de Puerto Triunfo reconoció que conocían la situación.

“Es un hecho que se presentó y había una solicitud por escrito para hacer una limpieza y mantenimiento de unos pozos sépticos, la solicitud fue contestada diciéndole que una vez hubiera los recursos se iba a empezar a subsanar”, dijo el funcionario Luis Miguel Leiva Bustillo.

Aproximadamente tres años lleva este pozo sin ningún tipo de protección, por lo que los habitantes de esta población piden a la Alcaldía de Puerto Triunfo, tomar medidas urgentes para evitar una nueva tragedia.