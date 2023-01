Otro susto en casa del noroccidente de Medellín: se desplomó parte de su fachada

Aunque el hecho no dejó personas lesionadas, prende las alarmas por la calidad de las construcciones en algunas zonas de la ciudad.

Sucedió en el tercer piso de una vivienda de la calle 108 con carrera 81 del barrio Efe Gómez, en la comuna Doce de Octubre del noroccidente de la ciudad.

El muro del balcón del tercer piso del inmueble se desprendió y cayó a la acera. El hecho, que es atendido por el Cuerpo de Bomberos de Medellín, no dejó personas lesionadas. Los ocupantes de la vivienda, confirmó el Dagrd, fueron evacuados de manera temporal para prevenir hechos que lamentar.

Pero el episodio hizo pensar a los vecinos en la tragedia sucedida en el barrio Santander, de la misma comuna, el pasado 4 de julio.

Tres mujeres muertas, saldo del colapso de edificación en el barrio Santander Ese día una edificación de la carrera 78C con carrera 112 se desplomó y dejó tres personas muertas.

Sin embargo, no han sido los únicos hechos en la zona. Noticias Caracol informó el 22 de enero el impresionante momento en que dos casas se desmoronan ante la mirada de sus vecinos .