Pacientes de Medimás, en Medellín, denuncian fallas en la atención y el suministro de medicamentos

Algunos usuarios que llegan a la ciudad desde municipios aledaños, señalan que pierden largos desplazamientos producto de la ineficiencia en la prestación del servicio.

Jorge Enrique es discapacitado, lleva un año y medio esperando por una cita con un fisiatra en Medimás, pero, según él, todos los días hay una excusa distinta.

“Desde hace rato estoy llamando para que miren que no puedo caminar para una infiltración en un hombro, me traen y no puedo llamar porque no contestan los teléfonos, no existen, entonces Medimás no tiene como seguir dándonos”, señala Jorge Enrique.

En otros casos, ni siquiera ingresando por urgencias los pacientes son atendidos.

Medimás tiene 5 días para informar qué ha hecho para mejorar la... “Que está sellado, no sé por qué. Que hay que ir hasta Belén de la 80 por asfixia no sé, ir a una farmacia, estoy muy mal, me siento muy maluca”, manifiesta Elvia Henao, usuaria de Medimás.

Pero además de los pacientes, los trabajadores también se quejan. Los que hacen parte de la antigua red de Saludcoop, dicen que les deben hasta 24 meses de salario.

“Nos han dilatado tanto la fecha de pago que ya no creemos. La última fecha que nos habían dado era el 5 de diciembre pero ya hoy estamos a 12, este año no habrá pago", señala Héctor Toloza, vicepresidente de Conaltrasaco.

Otras de las quejas recurrentes entre los usuarios, es la del suministro de los medicamentos que en la mayoría de los casos es ineficiente.