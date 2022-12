Pacto ambiental: cada empresa de Medellín se comprometerá a bajar sus emisiones, afirma alcalde

La nubosidad que por varias semanas empañó el aire de Medellín ha desaparecido paulatinamente hasta el punto de que es posible divisar edificios y montañas que antes no.

La nubosidad que por varias semanas empañó el aire de Medellín ha desaparecido paulatinamente hasta el punto de que es posible divisar edificios y montañas que antes no, tras la medida del pico y placa ambiental levantada el pasado lunes.

Lea también: Medellín vuelve a la normalidad luego de superar la alerta roja por la calidad del aire.

Esto luego de que rigiera el pico y placa ambiental en toda el Área Metropolitana por los altos índices de gases contaminantes que estaban poniendo en riesgo la salud de los paisas.

Esta medida se levantó el pasado lunes y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez anunció que cada empresa se comprometerá a reducir sus emisiones al medio ambiente.

“Cada empresa se comprometerá con la ciudad teniendo buenas practicas. Por otro lado le he dado instrucción a la autoridad ambiental para que haya cero permisividad con buses y volquetas chimenea”, dijo el alcalde.