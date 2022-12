Padre arriesgó la vida de su hijo al dejarlo manejar una moto en plena autopista

Un niño conduce una motocicleta por una de las vías más transitadas de Medellín, la Autopista Sur. Los ciudadanos que lo ven no entienden cómo algunos adultos, como el que acompaña en la moto, permiten este tipo de actos de irresponsabilidad.

“Un muchacho de esos ¿qué responsabilidad tiene?, un muchacho de esos sin tener documentos, mucha irresponsabilidad”, expresó Óscar Gutiérrez, un ciudadano al ver el video.

Personas que transitan por la zona aseguran que no es el primer caso de este tipo de irresponsabilidad.

“Esta vía la tienen que cuidar más. Ponerse las pilas con esas cosas, sinceramente hay mucho accidente por aquí”, indica Carlos Gutiérrez, otro ciudadano.

En este momento las autoridades buscan al adulto que permitió este peligroso desplazamiento.

“Ahí se podría imponer el código c23 que es impartir enseñanza en vehículo no siendo autorizado para ello. Al menor de edad se le expide licencia a partir de los 16 años, pero en el video podemos observar que es un niño de mucho menos edad”, aseveró Fredy Muñoz, supervisor de Tránsito de Medellín.

Afirman que podría ser sancionado con una multa de 322.000 pesos, además, enfrentaría un proceso disciplinario por poner en riesgo la vida de un menor de edad.