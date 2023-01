Padre e hijo que se movilizaban en una moto se quedaron sin frenos y sufrieron fatal choque

El accidente se presentó en el barrio Enciso, centro oriente de Medellín. Aunque ambos hombres fueron trasladadas a la Clínica Sagrado Corazón, allí fallecieron.

Milton Yepes de 43 años y su hijo Camilo de 22 se movilizaban en una moto por una pendiente del sector por la calle 57c con carrera 30, cuando una falla mecánica provocó que perdieran el control y chocaran contra una barrera de contención.

“La cuestión es que ellos venían desde muy arriba sin frenos, colisionaron contra una camioneta vinotinto, perdieron el control y se vinieron rastrillados acá, la moto quedó acá y el joven acá, y ya su padre mucho más abajo”, contó Fernando López, testigo de los hechos.

Las víctimas eran de Turbo y estaban de paseo por estos días en la ciudad. Según López, habitante del sector, está escena se ha vuelto común.

“No es la primera vez que sucede eso aquí en este punto, varias personas han tenido accidentes y han perdido la vida ahí”, manifestó.

Algunos de los habitantes proponen posibles soluciones para evitar más accidentes.

“Me gustaría dar una recomendación y que colocaran la vía en un solo sentido, solo de subida. Arriba le colocaron un letrero chiquito que dice que bajen en primera, pero eso no ha solucionado la accidentalidad”, expresó Luis Humberto Osorio.

Pero, ¿por qué parecen ser tan peligrosos estos medios de transporte?

“Son situaciones que se dan por cuestiones de mantenimiento de los vehículos o falta de pericia o maniobras peligrosas, no respetando las señales de tránsito, como no respetar un semáforo en rojo, exceso de velocidad”, explicó Mario Ramírez, subsecretario de movilidad de Medellín.

Solo en lo corrido del año, en Medellín han muerto 19 motociclistas.