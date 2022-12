Padre expulsó de misa a miembro de comunidad LGBTI por ingresar “destapado” y distraer a feligreses

El hecho ha generado diversas reacciones en la población de Anzá, suroeste antioqueño. Esto dijeron los implicados.

Luis Fernando Palacio es conocido en Anzá, Antioquia, como ‘La Güichi’, un miembro de la comunidad LGBTI.

Asegura que en plena homilía, el párroco del municipio lo sacó de la iglesia por las prendas que vestía.

“Fue hasta donde mí y me dijo: te salís, te salís, te advertí que si te vestías de mujer te sacaba, inmediatamente con lágrimas en mis ojos yo salí de la iglesia”, señala Luis Fernando, integrante de la comunidad LGBTI.

El acusado por este hecho es el padre Rodrigo Argáez, párroco del municipio hace tres años, quien aceptó haberlo sacado de la iglesia, pero no por motivos discriminatorios.

“Él entró llamando mucho la atención, yo seguí celebrando la misa, normal. Pero a medida que avanzaba, la gente atrás se entretenía y yo notaba que la gente se reía, me acerqué y con delicadeza le dije: Luis, yo hace tiempo que te he sugerido que no me entres vestido tan destapado a la santa misa”, manifestó el párroco de Anzá, Antioquia.

Entre tanto Luis Fernando aseguró que ya interpuso varios recursos legales y añadió que ante la Personería del municipio hará valer sus derechos.