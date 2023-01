Padre habría provocado terribles lesiones a su bebé de 24 días de nacido hasta hacerlo morir

Así lo indica la Fiscalía luego de una investigación. El hombre no aceptó los cargos.

Lo cierto es que el cuerpo del bebé presentaba signos de severo maltrato, además de lesiones en el cráneo, al parecer, producidas por trauma contundente que le habrían causado la muerte el 4 de septiembre del 2017.

El nombre del padre es Juan Andrés Castañeda Castrillón, de 21 años, capturado por los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación en el municipio de La Pintada, Antioquia.

Según la investigación adelantada por un fiscal de la subunidad de Alertas Tempranas de Homicidios y los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación de esta misma unidad, los hechos ocurrieron en el barrio Santa Cruz en el inmueble donde residía la víctima con sus papás de 21 y 17 años.

La Fiscalía encontró inconsistencias en las versiones entregadas por vecinos y familiares del procesado, quienes inicialmente dijeron que el menor se estaba ahogando con el alimento e intentaron reanimarlo; y luego afirmaron que Juan Castañeda Castillón lo tenía cargado y se le habría caído hasta sus rodillas y al ver que estaba inconsciente lo llevaron a un centro asistencial donde llegó sin signos vitales.

Fuera de las lesiones en el cráneo se hallaron además fracturas en tórax y mordedura humana en los testículos y pierna izquierda.

El mismo dictamen aclara que el menor presentaba cicatrices anteriores que daban muestras de maltrato infantil crónico y severo.

Los peritos enfatizaron que las lesiones que presentaba el bebé no coincidían con una caída y que se trató de una muerte violenta y no accidental.

El procesado no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía por el delito de homicidio agravado y fue asegurado por el Juzgado 31 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías.

Foto: cortesía.