Papá de la niña Sofía Cadavid afirma ahora que él no la mató

Este sábado, mientras Rionegro se prepara para darle el último adiós a Sofía Cadavid, la niña de 18 meses de nacida que fue hallada sin vida en un paraje boscoso, se conoció una entrevista de su papá y presunto asesino, Diego Cadavid, en la que se retracta tras haber confesado el crimen.

Su testimonio fue publicado por el medio local Mi Oriente. El señalado homicida afirma que, supuestamente, le suministraron una sustancia que minó su voluntad y que desconoce quién es el verdadero autor del grave delito.

“Fui drogado, iba a llevar la niña derechito a la casa donde vive Luisa (la mamá); cuando fui drogado, perdí la noción del tiempo, del espacio, de mis decisiones, de ahí en adelante no recuerdo nada. También estoy golpeado, tengo la cabeza llena de chichones, laceraciones en cuello, manos, en los puños, en varias partes de mi mano, como si hubiera peleado con alguien. Sería incapaz de atentar contra la vida de mi hija”, manifestó.

Sobre quién lo pudo haber agredido, indicó: “Esas personas que vienen como a arreglar los autos o a limpiar el parabrisas me arrojaron algo y así quedé”.

Y en un polémico aparte de su declaración, que contrasta con su versión inicial, describió los supuestos últimos recuerdos que tiene con la víctima: “Estaba Sofía feliz caminando conmigo, con una bomba de helio que le había comprado antes de salir. Como le dije yo mismo al policía, recuerdo que estábamos como en un pantano, por el sucio de mis zapatos, por la sudadera como la tenía”.

En la entrevista, Mi Oriente le preguntó: “Entonces, ¿quién mató a Sofía?".

Publicidad

“No tengo idea hermano, no sé si en el momento en que me drogaron, me siguieron o qué, no sé si en el camino fui provocado, me dijeron alguna cosa”, sostuvo el imputado.

Y concluyó: "de mi mano no fue y sería incapaz de hacerlo algo a la niña, tengo culpa por no haber protegido a la bebé, pero yo no fui”.

Diego Cadavid fue llevado ante la justicia el viernes, luego de haber sido capturado. Un juez de control de garantías legalizó la detención, un fiscal le imputó cargos por feminicidio agravado y fue enviado a prisión.

En un prime momento, el sujeto confesó, ante los policías que atendieron el caso, que él era el responsable del filicidio.

Según la Fiscalía, “la niña presentaba con golpes en el rostro y la cabeza”.

Para prevenir y atender casos de violencia, la Gobernación de Antioquia ha creado varias líneas:

Publicidad

Línea 123 Mujer Metropolitana. Línea Salud para el Alma: 4407649. Hogares de Protección, en los teléfonos 3008946661, 3008945401 y 3008947215.

También se puede buscar ayuda en la Fiscalía, la Policía, un hospital y el ICBF.