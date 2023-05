Ahora no

Papá de niña olvidada en colegio de Medellín apareció en estado de alicoramiento Indignación ha causado en Medellín el caso de una menor de 8 años, a quienes sus padres no fueron a recoger luego de la jornada escolar. “¡Profe, no me lleven!”, dijo la pequeña ante la Policía.