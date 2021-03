“Papá, también voy a perder el año”: temor de niño herido por mina antipersonal

El domingo 28 de febrero, un niño resultó gravemente herido por la explosión de una mina antipersonal en Murindó, Antioquia .

Hablamos con su padre, que exigió a los criminales que acaben con la siembra de minas.

El papá, a quien protegemos su identidad por seguridad, dice que nunca olvidará los momentos de angustia y de impotencia cuando vio a su hijo gravemente herido por la explosión de una mina.

Toda la comunidad indígena de Murindó se movilizó para trasladar por tierra, agua y carretera al pequeño, y salvarle la vida.

“Les digo a los grupos armados que ellos como tienen con qué, no respeta la vida ajena, si no que antes lo están discriminando. Ellos dicen que no, que la mina es para el enemigo, pero yo creo que eso no es para el enemigo sino para solamente destruirnos como campesinos”, dice el angustiado padre.

En la Clínica de Apartadó, donde permanece el pequeño, le salvaron la vida. Perdió la pierna derecha, pero no sus sueños. Ahora él teme perder el año escolar.

“El niño está más preocupado por el estudio. Me dice papá, perdí el pie, pero también voy a perder el año”, cuenta el campesino.

Según la secretaria de Salud del municipio de Apartadó, Aracely Castro, el paciente está respondiendo sastisfactoriamente a los tratamientos.

“Se ha llevado nuevamente a cirugía para hacerle un lavado del muñón de la pérdida del miembro inferior, está siendo intervenido por su EPS con todo el acompañamiento psicosocial”, explica Castro.

Antes de ser dado de alta, el menor y su familia piden ayuda económica y que ojalá puedan volver a sus territorios.

Según los familiares del niño, el doloroso hecho sucedió cuando aproximadamente 100 personas caminaban por su territorio. En ese momento, él y un docente que iba a su lado fueron impactados por una mina antipersonal.