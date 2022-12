Para María Fernanda Cabal los generales del Ejército son unos “vendidos”

La representante a la Cámara María Fernanda Cabal vuelve a ser el tema de discusión en las redes sociales por cuenta de unas duras observaciones sobre integrantes del Ejército Nacional y en especial contra generales por su papel en el proceso de paz.

Las palabras de la congresista fueron dichas en un foro en Medellín, organizado por el exsenador Juan Carlos Vélez.

Allí dijo: “Soy muy crítica con los generales hoy, me parece que son unos vendidos, que les pagaron una prima de silencio que no sabemos de cuánto es (…). Amo a mi Ejército, amo a mis soldados y policías, pero qué rápido vendieron su doctrina ¡Qué falta de capacidad de pelear por los principios con los que fueron formados!”.

Y añadió poco después: “Es que el Ejército no está para ser damas rosadas, el Ejército es una fuerza letal de combate que entra a matar”.

“Los militares... para mí, su rol, y lo digo de verdad, que me da vergüenza porque yo era admiradora del general (Jorge Enrique) Mora, porque el general Mora era un combatiente, tropero, defendió a sus soldados hasta el final, y ahora, léase la jurisdicción especial de paz, claro, sometieron al Ejército, lo destruyeron a punta de falsos testigos, y todas las operaciones las hicieron falsos positivos…”, afirmó Cabal.

Este es el video: