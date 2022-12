Para prevenir urgencias cardiovasculares, iglesia de Girardota ahora cuenta con un desfibrilador

Hace dos años un turista sufrió una afección cardiaca y por falta de uno de estos equipos no fue posible atenderlo a tiempo.

La penitencia es una proclamación de fe que realizan los feligreses que llegan a visitar la imagen del Señor Caído de Girardota, en Antioquia; esta ha llegado, incluso, a cobrar algunas vidas.

“Venían peregrigos y muchos han fallecido porque han venido desde un largo caminar y muchos han tenido ataques al corazón o alguna situación y han muerto porque faltaba este aparato aquí”, manifestó Hernán Darío Álvarez, vicario de la iglesia de Girardota.

Con el fin de evitar que sucedan este tipo de emergencias, en el interior de la catedral fue instalado un desfibrilador.

Este dispositivo restablece el ritmo cardiaco normal mediante la aplicación de una descarga eléctrica; vital para salvar la vida de peregrinos y creyentes.

“Muy importante me parece porque a veces no alcanza a llegar, el tiempo es tan corto en un paro cardíaco que no da tiempo y una maniobra de estas con el desfibrilador se efectúa más rápido”, añade Juan Guillermo Ricaurte, feligrés.

Esta es la primera vez que en Colombia una iglesia es dotada con este tipo de elementos médicos, ajenos al ornamento religioso.