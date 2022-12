Para recibir a Paul McCartney, metro de Medellín decide engalanar vagón con imágenes del exBeatle

El cantautor británico ofrecerá un concierto en esa ciudad el 24 de octubre en el estadio Atanasio Girardot.

Por ello su imagen comienza a verse con mayor frecuencia en centros comerciales y lugares públicos. A esta fiebre se unió el metro de Medellín, con un vagón decorado con la imagen del artista.

Paul McCartney, de 75 años, llega a la capital paisa con 'One On One', su nueva gira que comenzó en Estados Unidos en el 2016 y con la cual ha presentado 45 espectáculos en 13 países.

En 2017, Paul McCartney ha presentado sus 'shows' en Japón y anunció nuevos conciertos en Norte y Suramérica para el próximo semestre.

'One On One' será la segunda visita de Paul McCartney a Colombia. La primera fue hace 5 años en Bogotá.

