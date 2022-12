Parapentistas paisas siguen esperando que ‘Mika’ aparezca con vida

Amigos del parapentista paisa Juan Manuel Carillo no pierden la esperanza que siga con vida.

“Nosotros seguimos esperando que Juan Manuel aparezca con vida y pues el homenaje claro que lo vamos a hacer, pero hasta que no aparezca no hacemos nada porque guardamos la esperanza”, aseveró Luis Adrián Castellanos, uno de los pupilos de Juan Manuel, a quien le enseñó a volar en parapente.

Las labores de búsqueda en el Lago Calima, en el Valle, fueron suspendidas el domingo a las 5:00 p.m. completando 48 horas de desaparición de Juan Manuel. Retornaran este lunes a las 6:00 a.m.

“Está Defensa Civil, el cuerpo de Bomberos de Calima, el Darién y de Buga y la cantidad de buzos que están haciendo las inmersiones son ocho”, dijo Ciliana Zuleta, asesora de la Alcaldía de Calima El Darién, Valle del Cauca.