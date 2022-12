Pareja gay dice que, por un beso, la expulsaron de un bar en Parque Lleras

Del dolor de los golpes y del alma comienza a recuperarse una pareja gay, que denunció en la mañana de este martes una agresión verbal y física de la cual fueron víctimas en la madrugada del pasado sábado en un reconocido bar del Parque Lleras de Medellín.

“A eso de las 3 a.m. Pagamos el total de la cuenta y antes de retirarnos del establecimiento fuimos al baño (…) antes de salir mi pareja y yo nos dimos un beso y un abrazo, en dicho momento entra el presunto administrador del establecimiento indicándonos con sus propias palabras que el establecimiento no era un bar de locas”, expresó Felipe Cardona, uno de los afectados.

Al sentir la discriminación comenzaron una discusión verbal con los empleados del establecimiento y en medio de la discusión llegaron dos patrulleros de la policía que mediaron y les recomendaron irse del bar.

“A una cuadra y media, inmediatamente luego de salir del establecimiento nos abordaron unos sujetos por la parte de atrás, arrojándonos al piso y empezándonos a dar puntapiés en la cara y el cuerpo”, agrega Cárdenas.

En medio de los golpes, les decían que los recibían por ser homosexuales.

El administrador del bar mostró los videos en los que se ve a la pareja con varias manifestaciones de cariño e indica que los empleados no les dicen nada.

La pareja realizó la denuncia en Personería y Fiscalía. Además, reciben apoyo de organizaciones LGBTI, para crear estrategias de sensibilización frente a este tipo de casos.