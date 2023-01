Parlamento Europeo, en defensa de comunidades impactadas por proyecto de Hidroituango

En un documento dirigido a las principales autoridades del país, la entidad hace un llamado para que no se vulnere los derechos de las familias que reclaman sobre presuntos incumplimientos de parte de EPM.

El Parlamento Europeo hizo énfasis en las comunidades que integran el Movimiento Ríos Vivos Antioquia, quienes reclaman un abandono de parte de las entidades que manejan el proyecto y alertan sobre amenazas en su contra.

Según el informe: muchos campesinos son víctimas de desplazamiento, no han tenido derecho a una compensación justa, otros no han sido reubicados ni han tenido acceso a tierras. A esto se suma que la obra de Hidroituango, según el Parlamento, ha impactado negativamente la salud y el medio ambiente.

La carta indica: “Expresamos nuestra preocupación especial por la proximidad de la fecha del llenado del embalse programado para el primero de julio de 2018 que significaría la posibilidad de que cientos de familiares de víctimas de desaparición forzada en Colombia pierdan la oportunidad de hallar a sus seres queridos”.

El documento completo fue enviada el pasado 20 de abril al presidente Juan Manuel Santos, al procurador general Fernando Carrillo, al fiscal general Néstor Humberto Martínez, al gobernador de Antioquia Luis Pérez y al gerente general de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), Jorge Londoño.

Pero quizás el punto en que más se hace énfasis en la misiva tiene que ver con la posibilidad de que algunas familias no puedan recuperar los cuerpos de sus seres queridos víctimas del conflicto, y que se presume, fueron enterrados en fosas en zona de influencia de la hidroeléctrica.

La carta afirma que: “De manera muy especial son de considerar los impactos de la obra sobre la posibilidad de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que ocasiona esta obra ubicada en una zona con presencia de fosas comunes y cuerpos dispersos que por la violencia han bajado por el río y las comunidades ribereñas han dado sepultura. Sabemos de los esfuerzos de la Fiscalía por recuperar estos cuerpos que ante la insistencia del Movimiento Ríos Vivos Antioquia ha arrojado como resultado la exhumación de 159 cuerpos en el área directamente afectada. Pero también conocemos de testimonios y las cifras oficiales que dan cuenta de la alta probabilidad de que se encuentren allí muchos cuerpos más”.

Al respecto EPM afirmó que se pronunciará cuando sea notificado del documento.

Obras de Hidroituango avanzan en un 80 por ciento | Noticias Caracol Foto: cortesía.