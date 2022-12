Paro de ascensoristas tiene infestado de basuras el edificio de los juzgados de Medellín

Un grupo de contratistas de la empresa encargada de la recolección de residuos y de operar los ascensores protestan por incumplimientos en el pago de sus salarios.

Por eso, los empleados de la Rama Judicial y visitantes al edificio José Félix de Restrepo han tenido que subir caminando a los despachos judiciales, ubicados en los 26 pisos de la construcción.

Algunos han tenido que presenciar basuras que no ha sido recogidas. Lo grave, dicen, es que la escena se repite piso a piso en la mayoría de los niveles del inmueble, ubicado en La Alpujarra.

Según Luis Fernando Otálvaro, presidente de Asonal Judicial, los manifestantes vienen dando a conocer su inconformidad por los incumplimientos en los pagos de los salarios y prestaciones sociales desde hace una semana.

“Han iniciado una protesta para exigir que les pague oportunamente. La empresa dice que desde la administración de la Rama Judicial no les han cumplido con el contrato, por eso estamos exigiéndole a la administración y a la compañía que cumplan con los salarios de los trabajadores, nos estamos solidarizando con esta justa causa”, dijo.

El temor de algunos funcionarios es que se cierre el edificio, por un posible foco infeccioso, y que se cancelen diligencias judiciales por esta causa.

Noticias Caracol trató de comunicarse con Jaime Jaramillo, director ejecutivo seccional de Administración Judicial en Antioquia, pero no fue posible. Tampoco quisieron dar declaraciones en Sosege, la empresa señalada por los trabajadores y que tiene sede en Barranquilla.

