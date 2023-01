Parque Lleras, en la mira por redes que roban y estafan con escopolamina

La extraña muerte de dos docentes en menos de un mes en Medellín prende las alarmas sobre uno de los puntos más turísticos de la ciudad.

El caso más reciente fue el del docente de la Universidad Nacional, Jairo Antonio Rodas, a este se suma la muerte del docente turco canadiense Ramazan Gencay. Ambos hechos son materia de investigación de las autoridades para determinar si habrían muerto, producto de alguna sustancia suministrada. Ambos tienen en común que visitaron varios lugares de rumba, como el Parque Lleras.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que vienen dando duros golpes contra una banda que opera en este lugar dedicada a robar y estafar extranjeros, algunos de ellos en busca de turismo sexual o drogas.

“Hay muchos casos que no son denunciados por temor de muchos de estos extranjeros que han sido víctimas de estas mujeres y de hombres que hacen parte de algunas de esas bandas porque les cuentan a sus familias”, agregó el mandatario.

El docente colombiano Jairo Antonio Rodas fue ubicado sin vida en un sector del barrio Buenos Aires. Su hermana Ana María Rodas, no descartó que haya sido víctima de escopolamina.

La misteriosa muerte del profesor Jairo Antonio Rodas Areiza apunta a otro caso de escopolamina “Jairo era una persona enamorada de la vida, estaba entregado completamente a la academia, en especial, era docente e investigador de universidades, él amaba todo lo que hacía”.

Días atrás, un reconocido docente turco canadiense fue ubicado 21 días después sin vida en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas, al parecer producto de una sustancia aún no establecida.

“Ya tenemos informes de varios lugares en los que pudo haber estado con amigos y demás”, señaló el secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón.

A estos casos, se suma el de Martin Álvarez Carol, un ecuatoriano quien al parecer habría contactado a dos mujeres por redes sociales en Envigado y horas después fue traslado a un centro asistencial, a quien le realizan un estudio para determinar si fue atacado con alguna sustancia.

Confirman muerte del profesor turco Ramazan Gencay en Medellín