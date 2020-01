Parque Lleras, epicentro de campaña contra el exceso de licor y uso de armas en Medellín

Esas son tres opciones que ponen sobre la mesa las autoridades para explicar las consecuencias que puede traer tomar alguna de estas acciones.

El mayor Javier Bustos, comandante de la estación de El Poblado, manifestó: “lo que queremos traer es que no haya casos que lamentar, vamos a continuar y si la campaña sigue fluyendo como va, pues lo seguiremos desarrollando".

La campaña se llama ‘Toma buenas decisiones’ y tiene como objetivo prevenir y reducir la cifra de homicidios, las riñas y los accidentes en la vía por consumo de alcohol.

"Siempre yo he seguido las reglas, siempre he estado en la reglas y nunca jamás he tenido una contradicción con los estamentos de la ley", dijo al ser consultado Guillermo Quintana, habitante de Medellín.

Otros lugareños y turistas aseguraron que este tipo de iniciativas contribuyen a mejorar la convivencia.

"En México, que es donde venimos hay algo parecido pero la gente no es consciente del todo, el hecho de que aquí lo hagan, te hace apreciar las buenas decisiones que puedas tomar", explicó Stefano Navarro, ciudadano extranjero.

En lo que va corrido del 2020 se han presentado 29 homicidios, 10 muertes en accidentes viales por consumo de alcohol o distracción y 394 riñas.