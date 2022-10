¿Participación política? Esto dijo la procuradora Margarita Cabello sobre trino de Daniel Quintero

Nuevamente el alcalde Daniel Quintero volvió a prender la mecha de la polémica con un trino en el que sorpresivamente pidió a su equipo de gobierno presentar las renuncias protocolarias, luego de haber citado a un concejo extraordinario.

He solicitado a mi equipo de gobierno su renuncia protocolaría. Desde hoy y hasta el próximo 29 de octubre nos reuniremos para diseñar el equipo que cerrará con broche de oro nuestra administración, y al que en 2023 con amor y valor defenderá a Medellín y derrotará al uribismo. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) September 29, 2022

Sin embargo, el revuelo tomó más fuerza al asegurar que diseñará un equipo con el que cerrará su administración y derrotará al uribismo en el 2023.

Expertos como el politólogo, Juan Carlos Velásquez, resaltan que el alcalde ha tenido un estilo de gobierno que "tiene que ver con vivir provocando, vivir generando temas de opinión y de discusión".

"Ese estilo no va a cambiar. Él está enfrentado durísimo al uribismo", anotó.

El trino de Quintero fue interpretado por muchos como participación en política del mandatario local, por lo que la Procuraduría le puso el ojo.

“Ahora no estamos en periodo electoral, habría que ver si esa manifestación que fue hace poquito tiene alguna razón de ser para abrir alguna investigación”, indicó la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello.

El panorama parece ir de la mano con la baraja de secretarios que desde ya suenan como posibles candidatos a la Alcaldía de Medellín, entre ellos, Andree Uribe, secretaria de Salud; Juan Carlos Upegui, ex secretario de No Violencia; Alejandro Arias, secretario de Desarrollo Económico, y Juan Pablo Ramírez, ex secretario de Inclusión Social.

Entretanto, a la Gobernación suena Esteban Restrepo, quien hasta hace unos meses era el secretario de Gobierno y mano derecha de Daniel Quintero.

Al mismo tiempo, en el Concejo de Medellín, hubo un revés para Quintero, ya que por cuarta vez hundieron el proyecto que busca vender las acciones de EPM en UNE, tras la negativa de algunos concejales como los del Centro Democrático.