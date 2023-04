Partido Nacional – América, suspendido tras choques entre barra local y la Policía en el Atanasio

Todo estaba listo en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín , para el partido Nacional – América que debía iniciar a las 6:20 de la tarde de este domingo. Desafortunadamente un hecho ajeno a la fiesta del fútbol obligó a suspender el encuentro.

Previo al encuentro, el ambiente estaba tenso entre las directivas del equipo local, Atlético Nacional, y la barra conocida como Los Del Sur. Faltando alrededor de una hora para que iniciara el encuentro, hinchas de dicho grupo se enfrentaron con uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad), que estaba presente ante la posibilidad de que hubiera desmanes.

Finalmente, la decisión fue pasar el partido Nacional – América para el lunes a las 10 de la mañana, eso sí, a puerta cerrada para evitar situaciones como las presentadas al interior y fuera del estadio Atanasio Girardot.

Pero más allá de la solución planteada y de los temas futbolísticos, hay polémica por las declaraciones del secretario de Gobierno de Medellín, Juan Pablo Ramírez, quien dijo que desde la institucionalidad “rechazamos de manera categórica la violencia por parte de los hinchas”.

No obstante, aseveró que era necesario “establecer la responsabilidad de los directivos del club Atlético Nacional en estos destrozos, en las lesiones de los policías, en jóvenes lesionados y ensangrentados, por la renuencia a escuchar a su hinchada”.

Comunicado del Atlético Nacional

En horas de la mañana el equipo Atlético Nacional emitió un comunicado sobre las relaciones con la barra Los del Sur. Aunque puede interpretarse como el detonante de la situación, en realidad es una radiografía de la ruptura de relaciones que entre ambas partes se venía presentando.

La misiva consta de cinco puntos, sin embargo una de las más llamativas es la segunda, que habla de que “Atlético Nacional tomó la decisión de suspender los beneficios económicos con la barra Los del Sur. Para nosotros, todos los aficionados son igual de importantes y por ello creemos firmemente que nadie debe tener privilegios sobre otros”.

Y como si se tratara de una premonición, la institución hizo “un llamado a la convivencia pacífica dentro y fuera de los estadios para que la fiesta del fútbol se viva en armonía”. Evidentemente esto no se vio en el marco del partido Nacional – América.

“Atlético Nacional siempre tendrá sus puertas abiertas para crear espacios que permitan generar valor al deporte, sobre la base de la confianza, el respeto y el buen relacionamiento. No así sobre acciones de presión y hostigamiento a la institución”, puntualizaron en el comunicado.

Comunicado Atlético Nacional pic.twitter.com/CfqHC5kkee — Atlético Nacional Institucional (@atlnacionalinst) April 16, 2023

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, también se refirió al respecto: "No vamos a tolerar la violencia. Me toca poner hasta 800 policías por cada partido. No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo. Prefiero a los policías cuidando a la gente en las calles".