Pasaporte con chip podrá expedirse desde hoy en Antioquia

Ningún contratiempo en el servicio generó para la Oficina de Pasaportes de Antioquia el hecho de que ayer lunes, por decisión de la Cancillería, no se haya expedido pasaportes.

Según trascendió en horas de la mañana, la Oficina de Pasaportes tuvo que actualizar el software para la expedición de los nuevos pasaportes con chip.

Así lo indicó el director la oficina James Arturo Jurado, quien añadió que las citas se están agendando los sábados a partir de las 7:00 a.m. para los días lunes, martes y miércoles.

El miércoles se asignarán citas a partir de las 6:00 a.m. para los días jueves, viernes y sábado.

Precisamente para la expedición del nuevo pasaporte con chip, Jurado advirtió que en el proceso lo único que cambia es el precio de este documento que se incrementa en 20 mil pesos.

Este documento pasó así de costar 190 mil pesos a 210 mil.

La dirección de Pasaportes de Antioquia recordó que desde el próximo 24 de noviembre el pasaporte convencional no tendrá vigencia y sólo quedarán habilitados los que se expide en la actualidad: de chip electrónico y lectura mecánica.