Peatón y motociclista, víctimas de fatales accidentes de tránsito en Medellín

Los dos dolorosos hechos sorprendieron este jueves a transeúntes en inmediaciones de La Minorista y el barrio Santo Domingo Savio.

El primero, según información oficial de la Secretaría de Movilidad, ocurrió a las 6:56 a.m. en la carrera 32 con calle 105.

Un motociclista que vestía uniforme de una empresa de telecomunicaciones chocó con un camión recolector de basura en el barrio Santo Domingo Savio, nororiente de la ciudad.

El conductor del velocípedo falleció en el acto, producto del impacto contra el automotor.

Noticias Caracol conoció que fue identificado como Nediker Alejandro Lozano Sepúlveda, de 28 años de edad.

En el otro lamentable episodio, ocurrido tres horas después, un hombre fue atropellado por un vehículo particular en la avenida Regional con calle 55, en inmediaciones de la plaza La Minorista.

La víctima murió producto del impacto. Su identidad no ha podido ser establecida, pues no portaba documentos y tenía apariencia de estar en situación de calle, registraron las autoridades.

Los dos cadáveres fueron inspeccionados por el grupo de Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad de Medellín y trasladados a Medicina Legal en el barrio Caribe.