‘Pedro Pistolas’ dio la cara y afirma ser víctima de un complot en su contra

Es hijo de un exparamilitar, sobrevivió a un atentado, es señalado de ser el capo que controla las drogas, la extorsión y el sicariato en el centro de Medellín, pero la acusación más grave es la de querer atentan contra Federico Gutiérrez.

Él es Pedro Javier Piedrahita Ceballos, en diálogo exclusivo con Noticias Caracol.

“Nada, yo no tengo ni propiedades, ni negocios, nada. Yo no tengo nada en el hueco (centro de Medellín). Pueden investigar 35 años que hace que vivo aquí en Medellín a ver qué tengo. No tengo miedo porque ahí está, ahí está mi transparencia. Yo tengo todos los documentos del año 2014 y 2012, que confirman que he estado en la Fiscalía. Pueden mirar cámaras en La Alpujarra, en el bunker de la Fiscalía”, comenta Piedrahita Ceballos desde su casa en el barrio El Poblado.

Las autoridades lo señalan con el alias de ‘Pedro Pistolas’, pero él asegura que es agrónomo y que no le debe nada a la justicia, por ello le hace el siguiente llamado al Alcalde de Medellín y la Fiscalía:

“Quiero que me digan cuándo me les puedo presentar, ya que el alcalde no quiere. Yo voy y me les presento, el día y a la hora que quieran”.

Las propiedades que tiene dice haberlas heredado de su padre, Francisco Javier Piedrahita, desmovilizado de las AUC. Negó ser comerciante del centro de Medellín y ser el ‘Pedro Pistolas’ que buscan.

“Por eso doy la cara y voy a presentarme a la Fiscalía porque yo no soy el ‘Pedro Pistolas’ que dice el alcalde que soy. Él quiere es que me detengan. Yo me voy a presentar, que me busquen a ver qué tengo”, afirma Pedro Javier Piedrahita.

Con documentos de la Fiscalía, entre los que se destacan la exhumación del cadáver de su padre y peticiones de protección firmadas por el saliente director de Medellín, Germán Giraldo, se comprueba que Piedrahita Ceballos no era del todo desconocido para la Fiscalía.

Ahora su investigación está a cargo de la Unidad Nacional Contra el Crimen Organizado en la capital del país.