‘Pedro Pistolas’: el hombre que desató un escándalo judicial en Medellín

Alias ‘Pedro Pistolas’ es el hombre que tiene enfrentados al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y al que hasta este martes fue el fiscal seccional de antioquia, Germán Darío Giraldo. (Lea también: Tras escándalo de ‘Pedro Pistolas’, Germán Giraldo renuncia a la Fiscalía).

Pero, ¿quién es el señalado delincuente, al que se le atribuye el plan para asesinar al alcalde?

La Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), en Medellín, reveló que este sería el retrato de Pedro Javier Piedrahita Ceballos, más conocido como ‘Pedro ‘Pistolas’.

Según el mandatario, el atentado “tiene que ver con el malestar que tienen muchas de esas estructuras y sus cabecillas de la intervención que venimos haciendo en el centro (de Medellín) y que saben que es necesaria y que eso implica dejar de recibir utilidades de miles de millones de pesos cada semana”.

A pesar de que la Fiscalía Seccional en Antioquia dice que no tiene alguna reseña de Piedrahita, la Policía Metropolitana y expertos en seguridad advierten que se trata de un adinerado comerciante del Centro de Medellín, cuyas actividades van más allá.

Luis Fernando Quijano, presidente de Corpades, asegura que esta persona “tiene herencia paramilitar. Su padre era Francisco Javier Piedrahita Sánchez, un hombre que construyó su propio grupo paramilitar y actuó en Córdoba, Sucre y Antioquia. Ha participado en muchas acciones, es un criminal poderoso, un patrón”.

A pesar de los señalamientos, alias ‘Pedro Pistolas’ no tiene una orden de captura y apenas la Fiscalía anunció este miércoles que un fiscal especializado de la Dirección Nacional contra el Crimen Organizado asumió la investigación por el accionar delictivo de una banda encabezada presuntamente por él. (Lea también: Alcalde de Medellín le reclama a la Fiscalía por caso ‘Pedro Pistolas’).

Lo concreto es que es esta persona la manzana de la discordia entre el alcalde de Medellín y quien fungía como fiscal seccional, Germán Darío Giraldo.

“Yo le pregunté al señor fiscal de Medellín si tenía información sobre esta persona, este alias, y él me dijo que no, pero la policía si tiene información”, dijo Gutiérrez.

De acuerdo con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, ‘Pedro Pistolas’ también estaría relacionado con el negocio del microtráfico y la extorsión a comerciantes en el centro de la capital antioqueña