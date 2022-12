¡Peligro! Por fallas estructurales ordenan evacuar edificio en Rionegro

El edificio Altos del lago, construcción que no tiene más de un año, debe ser evacuado.

Estudios realizados por la Oficina de gestión del riesgo en Rionegro, Antioquia, revelaron que la estructura tendría fallas estructurales en algunas de sus columnas, que están provocando una inclinación.

“Ingenieros civiles y calculistas nos dan el indicio de que si hay un movimiento no se tendría certeza si se soportaría o no bajo las condiciones actuales, esa es la motivación que nos lleva hoy a determinar una evacuación”, explicó sobre el caso Cristian Ospina, director de la Oficina de gestión del riesgo de Rionegro.

El edificio tiene 18 pisos y 116 apartamentos. Nueve familias ya lo habitaban, algunos como doña Patricia llegaron hace menos de una semana y por la orden de evacuación, tendrán que irse.

“No hemos acabado de desempacar porque nos tocó pasar de a poquitos y nos ayudaron a trastearnos los vecinos, los familiares. Anoche no pudimos dormir porque uno piensa miles de cosas y uno no sabe cuándo va a pasar una tragedia y sin quién nos responda”, dijo Patricia Giraldo.

Noticias Caracol intentó comunicarse con la constructora, Soluciones Integrales en Construcciones Civiles, pero en ninguna de sus líneas hubo respuesta.

Flor Soto, habitante del edificio, dijo que “la constructora no nos ha dado respuesta alguna, porque desde que estamos acá no han vuelto a venir. Aparecen de vez en cuando pero no dan soluciones”.

Las familias afectadas recibirán un subsidio de arrendamiento por 3 meses, el cual será pagado por la Alcaldía de Rionegro.