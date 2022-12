Peligrosa práctica: Niños se cuelgan de camiones y ponen en riesgo sus vidas

Del bomper de buses y camiones es de donde se aferran los menores de edad para transportarse de manera peligrosa.

Las autoridades de tránsito confirman que en lo que va corrido del año han muerto 25 personas por esta modalidad.

“Yo rechazo totalmente esto y pienso que nosotros como padres, debemos hacernos cargo siempre de todo lo que hacen nuestros hijos”, dice Leidy Gil, al ver la escena de los pequeños.

Mientras que Freddy Ríos, indica que es deber de los adultos corregir a los niños para que no ejerzan esa práctica.

Pero no solo los menores son imprudentes, adultos también ponen en riesgo su vida al pegarse de camiones en movimiento.

“Efectuamos cada mes un operativo en compañía de los agentes de la policía en cada uno de los sectores donde se ha identificado el problema. Hacemos control de las bicicletas, especialmente estas que se pegan a los vehículos y se dejan arrastrar”, explica Dayro Alberto Correa, subcomandante de Tránsito de Medellín.

Correa aseguró que no pueden sencionar a los conductores de estos carros porque ellos no pueden ver quien se agarra de ellos. Tampoco tienen un código para castigar a quienes hacen esta peligrosa práctica.