Periodista antioqueña murió esperando tratamiento para un raro tipo de cáncer

Una batalla contra un raro y agresivo tipo de cáncer le quitó a la vida a Sandra Zuluaga, una periodista antioqueña que desde hace meses clamaba por ayuda para recibir tratamiento en Estados Unidos .



Le recomendamos: Silletero de Feria de las Flores encuentra en su oficio una manera de sobrellevar dos cánceres

La familia de la periodista Sandra Zuluaga confirmó su muerte por medio de las redes sociales de la comunicadora, agradeciendo a las personas que los apoyaron durante todo el proceso de su enfermedad.

"De parte de la familia Zuluaga Hoyos les agradecemos los mensajes, las palabras y el infinito apoyo en el proceso de Sandra. Hoy nuestra guerrera se fue a descansar", escribió la familia de la periodista por medio de historias de Instagram.

Los primeros indicios de la enfermedad se dieron en 2018, cuando lo que creían que era una tendinitis terminó siendo un sarcoma sinovial, un tipo de cáncer poco frecuente que afecta los tejidos blandos.

En una entrevista concedida al canal local Telemedellín en 2022, Sandra se mostraba optimista frente a su camino y su propósito. Sin embargo, pedía ayuda para conseguir un tratamiento en Estados Unidos que aumentara las posibilidades de sobrevivir.

Publicidad

"No sé si el tratamiento me alcance a llegar a mí, no sé si pueda tener la posibilidad de irme fuera del país, no sé si la vida me alcance para eso, pero por lo menos lo estoy haciendo para otra cantidad de personas", expresó la comunicadora en ese momento.

Según el informativo local, desde que su problema de salud se comenzó a manifestar, Zuluaga se sometió a 5 tipos de tratamientos diferentes para pelear contra la enfermedad.

"Me niego a que el cáncer me gane la partida en esta vida, me niego a que este cáncer me pertenezca porque no es así, llegó a enseñarme algo, pero se tendrá que ir y lucharé con todas mis fuerzas para que así sea", escribió en redes la mujer, quien actualmente residía en España.

Publicidad

A pesar de la inquebrantable fe que profesaba, su vida terminaría apagándose por complicaciones derivadas de su padecimiento.

Hasta sus últimos días, Sandra se mostró agradecida con su vida y con una sonrisa en el rostro para afrontar los retos que su enfermedad le traía.

Esto se vio reflejado en los cientos de personas y entidades que se conmovieron frente a su muerte, entre ellos, la Personería de Medellín, quien afirmó que, como trabajadora y ser humano, Sandra dejó huella en la institución.

Nuestro más sentido pésame a la familia y seres queridos de Sandra Zuluaga. Una mujer fuerte y trabajadora que dejó una huella importante en la Personería Distrital de Medellín. pic.twitter.com/QJBIN5tRDu — Personería Distrital de Medellín (@personeriamed) September 24, 2023

Publicidad