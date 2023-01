Periodista de Segovia huyó por amenazas y envió angustioso mensaje

Según la reportera Jhanuarya Gómez Gil, fundadora del medio Informativo Segoviano, fue amenazada de muerte.

Por esta razón tuvo que salir de este municipio de nordeste antioqueño, escoltada por la Policía junto a sus hijas y su pareja sentimental.

La misma periodista denunció en un video que las amenazas en su contra se deben a una publicación suya, en días pasados, de una serie de capturas que se dieron en Segovia.

Hasta su vivienda habrían llegado varios hombres a hacerle advertencias y a sugerirle que abandonara el municipio.



De inmediato la comunicadora pidió protección de las autoridades locales e interpuso una denuncia en la Sijín.

"No me encuentro en el municipio de Segovia, tuve que ser sacada escoltada por la Policía. Es maluca la situación que estoy viviendo porque tuve que salir con un morral, dos mudas de ropa, mis hijas y mi pareja, dejándolo todo", afirmó Jhanuarya Gómez en un video.

La periodista añadió que, fuera de las amenazas, le preocupa que desde hace varios días se viene rumorando en Segovia que su salida se debió, en realidad, a que se había supuestamente robado un dinero.

Añadió que, ante esta situación, si alguien tiene evidencias de que en realidad cometió robo, que interponga la denuncia respectiva.

"Me encuentro en Bogotá. Muchos saben que el papá de mis hijas es militar y acudimos a la ayuda del Ejército", puntualizó la comunicadora.

Jhanuarya Gómez Gil en la actualidad está nominada al premio Antioqueña de Oro 2018 en la categoría ‘Social y política’, debido a su fuerte presencia en actividades comunitarias.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Segovia, Johan Pulgarín, en entrevista con El Colombiano, afirmó que “hicimos contacto con Gobernación y con el Municipio de Medellín para que fuera posible el traslado. Ella aquí en Segovia puso la denuncia en la Sijín, y ya en la capital antioqueña seguirá el trámite en Fiscalía”.

El funcionario añadió que desde que la comunicadora salió del municipio no se conocen de más amenazas en su contra.