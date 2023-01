Perro pitbull destroza la nariz de un vendedor informal de 53 años, en Puerto Triunfo

La víctima está a la espera de una cirugía para reconstruir su rostro. Su esposa dice que las autoridades no hicieron nada tras la agresión del animal.

Libardo Vega Osorio y Nilvia Henao Ossa son una pareja de esposos que viven en zona rural de Puerto Triunfo, en el Magdalena Medio antioqueño.

El pasado viernes 26 de julio se desplazaron hasta el casco urbano de este municipio para buscar su sustento, a través de la venta de limones.

Libardo, aprovechó la visita y se acercó a un local para mandar a soldar una lata. Sin embargo, mientras realizaba la diligencia fue atacado por un perro.

De acuerdo con el relato de su esposa, en el lugar había dos perros pitbull y uno de ellos lo mordió en el rostro.

"Cuando él estaba allá el perro se bajó de la terraza, lentamente, sin hacer bulla, y le mandó un zarpazo a la nariz y se fue", narra Nilvia Henao a Noticias Caracol.

De inmediato, don Libardo fue llevado al hospital de Puerto Triunfo, donde está internado en este momento.

Por la mordedura del animal, el hombre de 53 años perdió la mitad de su nariz y espera ser trasladado a un centro asistencial de tercer nivel, en Rionegro o Medellín, para que le realicen una cirugía plástica y reconstruir su rostro.

Pese a la gravedad de las heridas, Nilvia cuenta que las autoridades "no han hecho nada" al respecto.

"Yo fui a la Policía y a la Fiscalía y no hicieron nada, no le dieron importancia", relata la esposa de la víctima.

Solo una funcionaria de la Secretaría de Salud se ha mostrado dispuesta a ayudarlos, para que don Libardo puede recuperar su nariz.

Doña Nilvia espera que el traslado de su esposo sea lo más pronto posible, pues la cirugía, dice, es urgente.