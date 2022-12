Perro pitbull que mató a un bebé de 14 meses en Medellín tuvo que ser sacrificado

El animal, que estaba en el centro La Perla, no superó las pruebas de comportamiento realizadas por un etólogo de la Secretaría de Ambiente.

Por eso, las autoridades tomaron la decisión de sacrificarlo. Así lo conoció Noticias Caracol al consultar con fuentes del Centro de Bienestar Animal La Perla y con fuentes de la Secretaría de Gobierno de Medellín sobre el proceso que se adelantaba contra ese ejemplar la raza pitbull.

El animal había sido entregado por sus propietarios luego de que atacó a su hijo de 14 meses de nacido, cuando este jugaba en el suelo de su casa en el noroccidente de Medellín. El hecho sucedió el 22 de enero.

¿Quién responde? Bebé de 14 meses perdió la vida tras ataque de un... El concejal Álvaro Múnera le dijo a este medio que conoció de la noticia sobre la suerte del perro durante una conversación con algunos académicos de la ciudad.

“Los perros de gran capacidad de mordida, que son decomisados por la Inspección y son llevados a La Perla, no pueden ser dados en adopción. Los que quedan allá son los que pasan los exámenes etológicos, que pueden vivir en comunidad y que no representan peligro para los funcionarios”, explicó el concejal Múnera.

“No es la primera vez que pasa”, añadió Múnera, quien enarbola la bandera de la defensa de los animales.

En La Perla, en la actualidad, tienen bajo custodia cerca de 95 perros de razas de gran mordida o potencialmente peligrosos.