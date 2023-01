Perros entrenados y drones, estrategia para buscar desaparecidos y casas de pique de Bello

Aunque no hay una cifra certera, las autoridades tratan de ubicar restos de víctimas de bandas delincuenciales. Algunas no será posible hallarlas.

En medio de una ofensiva contra las bandas criminales en ese municipio, fue denunciado un posible subregistro de desapariciones forzadas.

El hecho obligó a las autoridades a comenzar la búsqueda de restos o rastros humanos con perros entrenados.

Sin embargo, no es la única manera. También se busca la ayuda de los habitantes y se operarán drones para ubicar cuerpos.

Y es que Bello está viviendo una pesadilla, un mal sueño que incluye 99 asesinatos, toques de queda, la confrontación entre Los Mesa y Los Pachelly y ahora las denuncias de desaparición forzada.

“Siguen las desapariciones de ambos bandos, pero son familiares, pelaos que trabajan en estas bandas, en rangos menores y las familias no están denunciando (...) no sabemos que tratamiento le están dando a los cuerpos, creemos que por ahora los están enterrando dentro de sus propios espacios, pero no sabemos si están teniendo otras prácticas diferentes”, denunció un líder social, que por temor pide proteger su identidad.

Un posible subregistro de desapariciones y una eventual existencia de casas de pique en Bello, obligaron a extender la búsqueda de restos humanos y a que se utilicen perros entrenados para su posible hallazgo.

“Estamos realizando actividades de verificación en escombreras, en sitios donde posiblemente las informaciones nos dan cuenta de algunas personas que tenemos desaparecidas y que pueden haber sido enterradas, a ver si ubicamos con estos caninos sus restos humanos”, dijo el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía del Valle de Aburrá.

Durante los operativos realizados en la noche y la madrugada, las autoridades lograron la captura de alias ‘Toto’, uno de los más buscados del municipio y de tres personas más.

Adriana Salas, la alcaldesa de Bello, dijo que “alias ‘Toto’, al parecer pertenece a una banda que tiene su mayor actuar en Medellín pero que dentro de los operativos de Bello fue capturado y de esta forma venimos actuando frente al crimen organizado de una manera sistemática”.

El gobernador de Antioquia también denunció en uno de sus consejos de seguridad, prácticas inhumanas con algunos cuerpos , cuyas extremidades, según él, estarían siendo utilizadas para alimentar animales.

En Bello, según cifras oficiales, han sido detenidas 930 personas.