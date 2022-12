Personajes de Netflix se burlaron del ataque de histeria de doña Gloria en el metrocable de Medellín

El video fue colgado en las redes sociales por la empresa de entretenimiento y de inmediato generó aceptación.

Así doña Gloria, famosa por un video en el que parece diciendo groserías subida en el metrocable de Medellín, renace entre los comentarios de los personajes más reconocidos de Netflix.

Publicidad

El producto audiovisual fue creado por equipo creativo de la plataforma en Colombia.

En ella se ve cuando personas de la película ‘The Do-Over’ discuten si es pertinente enviar el famoso video de doña Gloria a un grupo de chat en el que participan personajes de otras series de Netflix, entre ellas ‘Stranger Things’, ’13 Reasons Why’, ‘Ozark’ y ‘Orange is the New Black’.

Finalmente, y luego de gestos de sorpresa y risas, llegan a la conclusión de que “aman a Colombia” por la singularidad de sus personajes.