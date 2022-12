Personería atiende a víctimas del conflicto las 24 horas

El servicio de atención a las víctimas del conflicto armado cambió de horarios. Ahora, se realiza de forma permanente. De lunes a viernes de 6:00 a.m. a las 4:00 p.m. en la sede principal; y en la sede de la Oficina Permanente de Derechos Humanos, las 24 horas del día de lunes a domingo.

Rodrigo Ardila Vargas, personero de Medellín, manifestó que este cambio permite mayor atención en el número de usuarios, pues antes solo se asignaban citas para las víctimas los días lunes; y reiteró que este tipo de trámite lo deben realizar los afectados personalmente sin intermediarios, y el mismo no tiene ningún costo.

En lo que va corrido del año, esta agencia del ministerio público ha atendido a 1.938 personas; de las cuales 345 corresponden a declaraciones de víctimas del conflicto armado.

Puntos de atención:

*Sede Principal:

Plaza de la Libertad

Dirección: Carrera 53A No 42 - 101, contigua al Centro Administrativo La Alpujarra.

Tel: 3849999

*Sede Oficina Permanente para los Derechos Humanos:

Dirección: Carrera 52 No 71 24 1er piso, frente al Parque de los Deseos.

*Casa de Gobierno de cada corregimiento de la ciudad