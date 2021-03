Pese a crisis económica por la pandemia, en Medellín creció el número de microempresas

Entre enero y octubre de 2020, Medellín pasó de tener 330.000 microempresas a 347.000, lo que representa un aumento del 5% en comparación con el mismo periodo de 2019. Así lo reveló Fenalco Antioquia tras un informe del DANE que advierte del cierre de 509.000 micronegocios en todo el país durante la pandemia.

Las cifras de Fenalco contrastan con los letreros de se arrienda o se vende, presentes en las fachadas de cientos de locales comerciales de la ciudad.

Es el caso de Marco Madrigal, quien se vio obligado a cerrar su café, ubicado en El Poblado.

“Nosotros teníamos un negocio hace cuatro años y nos trasladamos a Provenza con el objetivo de crecer y el pasado 31 de diciembre nos vimos en la obligación de cerrar, de liquidar la razón social, de despedir empleados y de declararnos en quiebra”, lamenta el microempresario.

Marco, además, cuestiona las cifras entregadas por Federación Nacional de Comerciantes:

“Nosotros nunca hemos hecho parte de Fenalco, nadie ha venido a prestarnos sus servicios y nosotros no conocemos las cifras. No creo que nos represente, así como no creo que represente a pequeños comerciantes como yo”.

Después de Bogotá , Medellín es la ciudad de Colombia con mayor número de micronegocios, 347.697 en total.