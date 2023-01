Pese a la cuarentena, decenas de turistas llegan de paseo a Puerto Triunfo

El alcalde del municipio denunció que solo hay 15 policías para realizar control en su territorio, el más visitado del Magdalena Medio antioqueño.

Por trochas y en horas de la noche, continúan llegando decenas de turistas que buscan llegar a vacacionar y descansar en fincas y hoteles de este turístico sector.

“Algunos están viniendo a vacacionar en estas parcelas, lo cual está prohibido y no lo estamos permitiendo, las comunidades están muy sensibles y muy preocupadas”, señaló el alcalde Javier Arístides Guerra.

Ante el aumento de viajeros, algunos habitantes de le región decidieron apoyar a las autoridades en los puestos de control.

“Es muy difícil poderlo controlar y no tenemos Policía ni personal suficiente, entonces como comunidad decidimos unirnos a esto para poder protegernos a nosotros, a nuestras familias y a todos los porteños”, dijo Evelyn Isaza.

Según el mandatario de Puerto Triunfo, solo cuenta con 15 policías para realizar el control en el municipio más turístico en la región del Magdalena Medio.

Quienes tienen autorización para desplazarse por las vías, apoyan esta labor de la comunidad y las autoridades.

“Me parece muy bien porque están entrando y saliendo y saliendo como quieren y la idea es que este virus no se propague más y que no entre a la región, porque no ha entrado, entonces la idea es curarnos por todos los lados”, manifestó Jhon Tuberquia, habitante de la zona.

En Puerto Triunfo ya han sido impuestos 50 comparendos por incumplir el decreto de cuarentena nacional.