Pese a sanciones, en estos barrios de Medellín no se cumplió primer día de cuarentena nacional

En varios sectores de la capital antioqueña se vio a muchos ciudadanos en las calles, haciendo caso omiso a aislamiento obligatorio.

En el barrio Castilla las personas salieron sin ninguna prevención, aseguraban tener razones suficientes para estar fuera de sus casas y dispuestos a enfrentar un posible contagio con COVID-19.

Por esa razón, las autoridades insistieron a la ciudadanía en el autocuidado.

“Tenemos un personal que está en actividades de perifoneo en las diferentes comunas haciendo recomendaciones, manifestando qué es el decreto, pero así mismo dar una recomendación a los ciudadanos de autocuidado”, señaló el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Sin embargo, como si todo estuviera normal, el panorama fue el mismo en Aranjuez, donde la gente compraba alimentos y hasta se movilizaba de un lado para otro sin dios y sin ley.

“Yo salí más que todo a buscar un alcohol y unas pastillas para prevenir el COVID-19”, dijo Reinaldo Restrepo.

Además, se presentaron largas filas de adultos mayores reclamando subsidios.

“Vine a reclamar el subsidio de mi mamá, no me lo han querido entregar porque tiene que venir ella personal y ella no puede porque está muy enferma”, aseguró Luz Castrillón.

Entretanto, en municipios como Sabaneta y Envigado empezó el pico y cédula para las compras.

“No podemos entrar al supermercado si no entramos con el tapabocas. Sí nos cuidamos todos, vamos a salir adelante”, dijo Libardo Suaza.

“Las familias que tienen una sola persona, cómo van a salir, es una medida que no tiene sentido”, cuestionó Alejandro Velásquez.

Según datos de la policía, 5.000 uniformados están desplegados en Medellín para garantizar el cumplimiento de la cuarentena nacional y durante este primer día fueron impuestos más de 80 comparendos.

