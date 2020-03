Pico y placa ambiental en Medellín se extiende hasta el martes

La medida se toma porque la calidad del aire no mejora. Si el estado de alerta persiste se tomarían restricciones más extremas.

Este viernes, el Área Metropolitana informó que por cuarta vez se extiende la medida de pico y placa ambiental en Medellín y el Valle de Aburrá.

La medida va hasta el martes 10 de marzo en el horario habitual: de 5:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 4:00 de la tarde a 8:00 de la noche. Además, no habrá vías exentas.

Domingo 8 de marzo

Particulares y camiones con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.

Motos de 2 y 4 tiempos que sus placas inician en 0, 2, 4, 6 y 8.

Lunes 9 de marzo

Particulares y camiones con placas terminadas en 8, 9, 0, 1, 2 y 3.

Motos de 2 y 4 tiempos que sus placas inician en 0, 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 10 de marzo

Particulares y camiones con placas terminadas en 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

Motos de 2 y 4 tiempos que sus placas inician en 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

#Atención | Por decisión de la Junta Metropolitana se extiende el #EstadoDeAlerta por #CalidadDelAire en los 10 municipios del Valle de Aburrá durante el domingo 8 de marzo, lunes 9 de marzo y martes 10 de marzo de 2020. Medidas se toman para evitar llegar a nivel ICA rojo. pic.twitter.com/IbkxMiqGuW — Área Metropolitana del Valle de Aburrá (@Areametropol) March 6, 2020

De acuerdo con el Área Metropolitana, autoridad ambiental del Valle de Aburrá, la mala calidad del aire obedece a los incendios forestales que se han registrado en Colombia y países vecinos como Venezuela.

“Nos están influenciando las concentraciones de nuestras estaciones de material particulado 2.5 (…) No contábamos con esa influencia tan grande externa de incendios y nos puso casi todas las estaciones en naranja, solo una está en amarillo: la de Santa Elena”, precisó Gustavo Londoño, subdirector ambiental (e) del Área Metropolitana.

El estado de alerta naranja representa perjudicial para poblaciones sensibles como mujeres embarazadas, bebés, niños, adultos mayores y personas con afecciones cardiorrespiratorias.

Desde el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) también les llamaron la atención a los conductores, pues están trasladando los picos de contaminación a otros horarios: antes y después del pico y placa, por lo que la autoridad ambiental pidió más compromiso ciudadano.